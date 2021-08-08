В Адлере ураган повалил билборд на автомобиль с людьми

Ураганный ветер в Адлере свалил рекламный щит на автомобиль, в котором находились люди.

На опубликованном ролике видно, что от удара транспорт подпрыгнул на всех четырех колесах, однако крыша автомобиля серьезно не пострадала.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее в субботу мэр города Сочи Алексей Копайгородский объявил о штормовом предупреждении на территории города.

«В соответствии со штормовым предупреждением сегодня до конца дня, а также до конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений», — говорится в сообщении градоначальника.

Отмечается, что в районах города идут ливни с грозами, ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с. Местами возможен град. Более того, есть вероятность подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Мэр также обратил внимание на риск схода селей небольшого объема.

Все силы и средства Сочи переведены в режим повышенной готовности, работает городской оперштаб, уточнил глава курорта. Подрядные организации внутригородских районов готовы к оперативной ликвидации возможных последствий непогоды.

Ранее, 4 июля, ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи. Местные власти объявили штормовое предупреждение. Тогда же стало известно, что один человек погиб в Сочи и еще двое пострадали в результате падения деревьев из-за сильных порывов ветра.