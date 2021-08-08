В США поезд насмерть сбил поминавших погибшего на этом же месте мужчину

Двое мужчин из Северной Каролины были сбиты насмерть поездом на том же месте, где неделей ранее по той же причине погиб их брат. Об этом сообщил в субботу, 7 августа, портал NTD.

Двое молодых мужчин устанавливали мемориал погибшему родственнику. Они зажигали свечи и отдавали дань памяти покойному, когда на них наехал поезд. Братья 20 и 29 лет скончались на месте от полученных травм.

Представитель местной полиции заявил, что все средства безопасности, включая поперечные рычаги, фонари и звуковые сигналы, работали исправно.

Официальные лица при этом подозревают, что причиной трагедии могло стать состояние алкогольного опьянения у мужчин.

Ранее, 24 июля, поезд насмерть сбил мужчину 1947 года рождения в Рязанской области. По версии СК РФ, инцидент произошел на Рязанском направлении Московской железной дороги.