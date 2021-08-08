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В США поезд насмерть сбил поминавших погибшего на этом же месте мужчину

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Двое мужчин из Северной Каролины были сбиты насмерть поездом на том же месте, где неделей ранее по той же причине погиб их брат. Об этом сообщил в субботу, 7 августа, портал NTD.

Двое молодых мужчин устанавливали мемориал погибшему родственнику. Они зажигали свечи и отдавали дань памяти покойному, когда на них наехал поезд. Братья 20 и 29 лет скончались на месте от полученных травм.

Представитель местной полиции заявил, что все средства безопасности, включая поперечные рычаги, фонари и звуковые сигналы, работали исправно.

Официальные лица при этом подозревают, что причиной трагедии могло стать состояние алкогольного опьянения у мужчин.

Ранее, 24 июля, поезд насмерть сбил мужчину 1947 года рождения в Рязанской области. По версии СК РФ, инцидент произошел на Рязанском направлении Московской железной дороги.

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