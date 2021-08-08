Минимум восемь человек пропали после лесного пожара в Калифорнии

Как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести после того, как вспыхнул лесной пожар под названием Dixie в американском штате Калифорния, сообщило в субботу, 7 августа, ABC News.

«Мы просим помощи у общественности и СМИ найти этих людей», — заявил шериф округа Плумас.

По его словам, следственное подразделение ранее обнаружило 16 пропавших человек.

Пожар локализован на 21%, отмечается в публикации. В настоящее время его называют третьим по величине пожаром в истории Калифорнии.

Ранее в субботу стало известно, что в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали 16 тыс. человек. Огонь уничтожил почти все дома в Гринвилле, который ведет свою историю со времен золотой лихорадки. В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. Сгорело также почти 566 га зеленых насаждений.

По информации Национального межведомственного пожарного центра (NIFC), базирующегося в штате Айдахо, в настоящее время в западной части страны огнем охвачена территория площадью более 788 тыс. га. Обнаружено 100 крупных очагов в 14 штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана, Айдахо. С начала года выгорело более 1,3 млн га земли.