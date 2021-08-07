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Алина Кабаева прокомментировала пост Утяшевой о выступлении Авериной

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Корреспондент «Спорт-Экспресс» задал вопрос олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой: «Что вы могли бы сказать на комментарии Утяшевой по поводу того, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки» победу на Олимпиаде в Токио?».

«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай, — сказала Алина Кабаева. — И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права. Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится также и к ней с большим уважением. Она к этому скандалу ни имеет никакого отношения, но она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет».

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