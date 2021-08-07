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В подмосковных Луховицах засняли с коптера крупный пожар

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места пожара в подмосковных Луховицах.

На видеозаписи, снятой квадрокоптером, запечатлена обширная территория поля, захваченная огнем. На кадрах прослеживается несколько очагов возгорания, которые, как сообщает канал, расположены в шести километрах южнее деревни Лесное.

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В комитете лесного хозяйства рассказали, что из-за сильного задымления и порывов ветра 17 м/с огонь перешел на земли лесного фонда. Всего, как стало известно, площадь возгорания составила 3,2 га.

Согласно данным МЧС региона, угрозы населенным пунктам нет. К месту ЧП вылетели два вертолета авиационного центра Москвы, они вместе пожарными службами локализовали пожар.

Причины возгорания выясняются.

Ранее, августа, стало известно, что в якутском селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. Еще 225 домов пожарным службам удалось спасти.

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