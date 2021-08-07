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Мир
Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан

Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан

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Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress нанесли авиаудары по силам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ) в столице провинции Джаузджан Шибергане, сообщил в субботу, 7 августа, представитель минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.

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По словам представителя, удары были нанесены в городе Шиберган провинции Джаузджан, боевики понесли тяжелые потери. По предварительным данным, погибли около 200 террористов, были уничтожены более сотни транспортных средств, а также большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших «Талибан».

Ранее в этот день талибы полностью взяли под контроль провинцию Джаузджан. Также были переброшены несколько американских B-52, которые, по сведениям источников, должны нанести удары по объектам боевиков в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

В последнее время на фоне вывода войск США и союзников из Афганистана обострилось противостояние правительственных сил и талибов. Боевики взяли под контроль существенные территории страны, несмотря на подписанное в Дохе при участии США соглашение о мире.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

В Москве ухудшение обстановки в Афганистане сочли провалом американской миссии в стране. Как отметил глава Минобороны России, существует опасность укрепления террористических организаций в Афганистане.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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