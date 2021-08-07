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«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в третьем туре РПЛ

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Московский «Спартак» на своем поле уступил «Нижнему Новгороду» в рамках третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ), сообщает в субботу, 7 августа, издание «Спорт-Экспресс».

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Красно-белые проиграли в домашнем матче со счетом 1:2. Уже к 16-й минуте первого тайма со стороны нижегородцев голы забили защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. При этом в составе «Спартака» в конце второго тайма отличился нападающий Эсекиэль Понсе.

Кроме того, во второй половине игры серьезную травму получил защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч. Миладиновича заменили и увезли на скорой помощи. По предварительным данным, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что «Спартак» потерпел уже второе поражение на старте сезона, на его счету лишь три очка после трех туров.

При этом новичок РПЛ «Нижний Новгород», главным тренером которого является Александр Кержаков, уже набрал семь очков на старте чемпионата. Клуб занял третью строчку турнирной таблицы, уступая лишь «Зениту» (девять очков) и «Локомотиву» (семь очков).

Ранее в субботу «Зенит» победил «Краснодар» в третьем туре чемпионата России по футболу со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

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