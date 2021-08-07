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В Анапе дрон спас тонущего мужчину

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В Анапе дрон спас отдыхающего, который заплыл слишком далеко от берега. Об этом сообщили в субботу, 7 августа, в городской администрации.

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Инцидент произошел ранее в этот день. Система мониторинга заметила тонущего мужчину и направила к нему беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Беспилотник прибыл к пострадавшему за считаные секунды и сбросил спасательный жилет, на нем он продержался на воде до прибытия спасателей на катере. Также у пострадавшего было зафиксировано носовое кровотечение», — сказано в тексте.

На берегу медики оказали мужчине необходимую помощь.

Отмечается, что впервые дроны-спасатели заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Проект разработан совместно с институтом РАН, он не имеет аналогов в стране. В настоящее время на центральном пляже работают три специально оборудованные спасательные вышки «Анаспас». В будущем их количество планируется увеличить, уточнили в администрации города.

В августе 2018 года беспилотник доставил тонущей в море испанке спасательный жилет и спас ей жизнь. Инцидент произошел в испанском городе Сагунто. Женщину и еще шесть человек унесло в море, для их спасения было решено прибегнуть к помощи дрона. К коптеру привязали веревку, а к ней — спасательный жилет. После всех приготовлений оператор дрона направил его к людям на воде.

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