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Дом загорелся во Владимирской области от удара молнии

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Удар молнии, по предварительным данным, стал причиной пожара в частном жилом доме в деревне Аленино Владимирской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 7 августа, на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило ранее в этот день.

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«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение второго этажа дома. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 96 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники, 10 человек личного состава. Предварительная причина возникновения пожара — удар молнии», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе управления, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее, 4 августа, мужчина и пятилетний ребенок погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Кяхте в Бурятии. К моменту прибытия пожарных к месту инцидента часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно. При этом 12 человек были эвакуированы с верхних этажей при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника. Четырех человек передали врачам скорой медицинской помощи.

3 августа один человек пострадал при пожаре в жилом доме под Владимиром. Загорелась квартира на четвертом этаже, затем огонь начал переходить на кровлю, уточнили в региональном МЧС. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тыс. км. Из горящего дома спасли 29 человек, из них пятеро детей.

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