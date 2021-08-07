Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Во французском городе Сент-Этьен мужчина открыл огонь по полицейским, после чего был ранен ответным огнем и задержан. Об этом 7 августа сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал. По данным журналистов, инцидент произошел после того, как жандармы прибыли на вызов о двух подозрительных мужчинах, сидящих в авто. Одного подозреваемого удалось задержать сразу, а второй оказал сопротивление и попытался скрыться.

По словам очевидцев, мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустами, а когда за ним последовали правоохранители, начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего нарушитель получил серьезные ранения в живот и ногу. Злоумышленника задержали, а затем передали медикам.

Ранее 7 августа сообщалось, что стрельба произошла на пляже в Стокгольме. По данным полиции, в результате произошедшего серьезно ранен 20-летний молодой человек. Его доставили в одну из местных больниц. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.