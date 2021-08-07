Прямой эфир
Происшествия
Дом загорелся во Владимирской области от удара молнии
Общество
Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
Мир
Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским
Общество
У жителя Новокузнецка списали почти 20 млн рублей за поездку на автобусе
Армия
«Роскосмос» приступил к завершению наземного этапа работ над ракетой «Сармат»
Мир
Бомбардировщики B-52 нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан
Мир
В премьера Чехии бросили яйцо во время предвыборного мероприятия
Общество
Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах
Наука
NASA начало поиск добровольцев в проект по имитации жизни на Марсе

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во французском городе Сент-Этьен мужчина открыл огонь по полицейским, после чего был ранен ответным огнем и задержан. Об этом 7 августа сообщает радиостанция France Bleu.

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Отмечается, что никто из правоохранителей не пострадал. По данным журналистов, инцидент произошел после того, как жандармы прибыли на вызов о двух подозрительных мужчинах, сидящих в авто. Одного подозреваемого удалось задержать сразу, а второй оказал сопротивление и попытался скрыться.

По словам очевидцев, мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустами, а когда за ним последовали правоохранители, начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего нарушитель получил серьезные ранения в живот и ногу. Злоумышленника задержали, а затем передали медикам.

Ранее 7 августа сообщалось, что стрельба произошла на пляже в Стокгольме. По данным полиции, в результате произошедшего серьезно ранен 20-летний молодой человек. Его доставили в одну из местных больниц. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021