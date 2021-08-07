У жителя Новокузнецка списали почти 20 млн рублей за поездку на автобусе

Житель Новокузнецка пожаловался на крупные списания с транспортных карт после поездки на автобусе. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, портал City-n.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 млн рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» — возмутился пассажир.

При этом 6 августа одна из пострадавших также рассказала, что баланс ее карты ушел в минус на 3 млн рублей вместо 11 рублей.

Вскоре в управлении по транспорту и связи города прокомментировали данный инцидент. Чиновники назвали причиной крупных списаний сбой при обновлении программного обеспечения (ПО).

Вместе с тем жителей попросили временно воздержаться от использования транспортных карт. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок в ПО валидаторов.

Ранее в сентябре 2019 года у жителей Кирова cтали списывать с банковских карт плату за поездки в общественном транспорте, совершенные еще в январе. Некоторые кировчане, испугавшись мошенников, поспешили заблокировать свои банковские карты.