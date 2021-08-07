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В Госдуме прокомментировали призыв увеличить рабочую неделю в России

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Депутат Госдумы, глава фракции профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских («Единая Россия») сообщил в ходе беседы с журналистами в субботу, 7 августа, что идея об увеличении продолжительности рабочей недели звучит абсурдно.

Таким образом он прокомментировал призыв зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева.

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«Идея КПРФ звучит, конечно, абсурдно. Как показала практика, единственно верный путь улучшить экономические показатели — это внедрение современных технологий, научных достижений, стимулирование государством инвестиций в новые технологии, которые позволяют повысить эффективность труда», — подчеркнул политик.

По его словам, поднимать экономику за счет мокрой спины работника, увеличивая время и интенсивность его рабочего дня, не является тем выбором, который сделала Россия.

Вместе с тем зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с RT подчеркнул, что предложение об увеличении рабочей недели «нецелесообразно». Он пояснил, что сделать это в целом невозможно, поскольку есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом.

Ранее, 5 августа, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Известиям» сообщил, что вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней активно обсуждается с участием профсоюзов. Однако важно при этом сохранить заработную плату на том же уровне, уточнил Шмаков.

Вместе с тем 28 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что министерство не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его словам, «своего рода альтернативой» может являться возможность удаленной работы, а также режим фриланса. При этом глава Минтруда России заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит.

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