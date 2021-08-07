В ЭИСИ назвали мегапроектом инициативу Шойгу о создании городов в Сибири

Руководитель департамента региональных программ аналитического центра «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) Дарья Кислицына отметила, что реализация инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве научно-промышленных центров в Сибири поможет развитию регионов и освоению территорий на востоке страны.

«Проблема и задача пространственного развития — она глобальная, историческая и связана с освоением российского пространства на восток. Для меня это крайне важная инициатива, крайне важная задача», — сказала Кислицына в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что подобные предложения должны содержательно обсуждаться экспертами с разных сторон. По словам Кислицыной, данный проект поспособствует обновлению и развитию образовательного потенциала, причем в самых разных аспектах и возрастах населения — от школьного до высшего образования.

Как подчеркнула руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, это связано с тем, что фактически может заработать в новом виде правильная кадровая подготовка специалистов, которые впоследствии «будут востребованы в своем большом макрорегионе».

«Идея Сергея Кужугетовича (Шойгу. — Ред.) о том, чтобы создать 5–7 таких центров, — это мегапроект для России на ближайшее десятилетие», — пояснила Кислицына.

Вместе с тем она отметила, что в России уже есть пример подобного центра — Иннополис в Татарстане. Эксперт ЭИСИ обратила внимание на то, что приход мощного современного производства помог также и развитию Тобольска.

«Я всегда горячо поддерживаю такие инфраструктурные мегапроекты, которые дают новую жизнь городам, моногородам и регионам», — добавила она.

Ранее, 5 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенков в беседе с «Известиями» 7 августа уточнил, что подобное предложение Шойгу — необходимый и грандиозный проект, который Россия способна реализовать.

В тот же день член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев также подчеркнул, что строительство в Сибири пяти крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.