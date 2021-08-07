Американский борец высказался после поражения от Садулаева в финале ОИ

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер сообщил, что с нетерпением ждет новой встречи с россиянином Абдулрашидом Садулаевым. Об этом рассказал в субботу, 7 августа, журналист Кристиан Пайлс в своем Twitter.

«Если вновь выйду в финал с Садулаевым? С нетерпением жду этой схватки», — сказал Снайдер.

Он также отметил, что намерен выступить на предстоящем чемпионате мира.

Ранее в этот день Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, президент России Владимир Путин 7 августа поздравил Садулаева с победой на Олимпиаде, пожелав борцу крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Позднее стало известно, что спортсмен будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Церемония пройдет в воскресенье, 8 августа.

Также 7 августа российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.