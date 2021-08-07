Прямой эфир
Мир
США направили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами
Спорт
«Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре чемпионата России по футболу
Мир
На Украине образовались снежные заносы
Мир
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября
Спорт
Россиянка Ласицкене заявила о планах выступить на Олимпиаде в Париже
Экономика
В ГД поддержали идею Шойгу о строительстве крупных городов в Сибири
Спорт
Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили о завершении выступлений на ОИ
Мир
Литва приветствовала решение Ирака приостановить авиарейсы в Белоруссию
Сюжет:

Американский борец высказался после поражения от Садулаева в финале ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер сообщил, что с нетерпением ждет новой встречи с россиянином Абдулрашидом Садулаевым. Об этом рассказал в субботу, 7 августа, журналист Кристиан Пайлс в своем Twitter.

«Если вновь выйду в финал с Садулаевым? С нетерпением жду этой схватки», — сказал Снайдер.

«Меня мотивировала игра Майкла Джордана»
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков — о мотивации и победе над соотечественником в финале Токио-2020

Он также отметил, что намерен выступить на предстоящем чемпионате мира.

Ранее в этот день Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, президент России Владимир Путин 7 августа поздравил Садулаева с победой на Олимпиаде, пожелав борцу крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Позднее стало известно, что спортсмен будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Церемония пройдет в воскресенье, 8 августа.

Также 7 августа российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021