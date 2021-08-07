США направили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами

США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает в субботу, 7 августа, Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что B-52 Stratofortress вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. При этом количество самолетов неизвестно. Ожидается, что они нанесут удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

«Пентагон вынужден активизировать ежедневные боевые вылеты. Не только для того, чтобы остановить талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам», — пишет издание.

Ранее в этот день афганская провинция Джаузджан перешла под контроль «Талибана». Информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Абдул Кадир Малия. По его словам, провинция полностью контролируется движением.

В тот же день министерство обороны Афганистана отметило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

При этом 6 августа, по информации ведомства, в ходе столкновений боевиков с правительственными силами на окраине города Талукан был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз, а также еще 11 боевиков.

Также в пятницу в Кабуле убили главу пресс-центра правительства Афганистана Даву Хан Минапала. Ответственность за атаку взял на себя «Талибан».

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.