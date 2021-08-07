«Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре чемпионата России по футболу

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 3:2 обыграли «Краснодар» в матче третьего тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

В составе победителей дублем отличился Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты). На 44-й минуте встречи еще один гол на счет «Зенита» записал Александр Ерохин, пишет «Спорт-Экспресс».

За «Краснодар» забили Джон Кордоба (24) и Урош Спайич (76). На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за того, что Спайич в момент удара оказался слишком близко к стенке обороняющейся команды.

После трех туров действующий чемпион страны «Зенит» идет на первом месте турнирной таблицы с девятью очками в активе. На счету «Краснодара» пока только три очка.

6 августа сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1, при этом «Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения.