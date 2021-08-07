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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингующих

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В ряде городов Франции проходят акции против введения санитарных пропусков по коронавирусу. Полиция применила в отношении участников шествия слезоточивый газ. Об этом в субботу, 7 августа, сообщил телеканал BFM.TV.

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Спецсредства силовики применили в Лионе, где акция протеста собрала чуть более 2 тыс. человек и начались стычки.

В 17-м округе Парижа между манифестантами и жандармами также произошли столкновения. В настоящее время участники шествия подходят на площадь Шатле. Полиция со своей стороны призывает граждан разойтись или отправиться на авеню Виктория либо на улицу Сен-Мартен.

По данным полиции, в Ницце на акцию собрались от 15 до 20 тыс. граждан. В прошлые выходные шествие собрало 7 тыс. участников.

Протесты в Париже начались после того, как 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором назвал ряд новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Акции общественности против обязательной вакцинации проходят во Франции несколько недель. Силовики в ответ на нападения применяют спецсредства, задействуют водометы и слезоточивый газ. В последнюю неделю июля протесты собрали более 200 тыс. участников.

С начала августа в торговые центры, поезда, самолеты и заведения общественного питания Франции пускают только по санитарным пропускам, подтверждающим прохождение вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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