Двухлетний мальчик выпал из окна в Омске

Утром 6 августа из окна второго этажа дома в Кировском округе Омска выпал двухлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице, информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Малыш был дома с бабушкой. Отойдя в соседнюю комнату, он услышал шум за окном, забрался на подоконник, самостоятельно открыл окно и облокотился на москитную сетку, пишет ИА «Город55». Она не выдержала вес маленького ребенка, и малыш выпал.

По словам очевидцев, всё произошло на улице Рокоссовского. Прохожие вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали с кататравмой. Предварительно установлена причина ЧП — ранее ребенок часто играл на подоконнике и знал, как открывается окно, у которого не было фиксаторов. В городской полиции проводится проверка по данному факту, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в Ижевске (Удмуртская Республика). Мальчик выпал из окна на шестом этаже. Трагедия произошла рано утром 2 августа в доме по улице Петрова. По данным правоохранительных органов, ребенок был дома один. Его мама и бабушка ушли на работу. Мальчик выпал из открытого окна и скончался на месте.