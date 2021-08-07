В Сети запустили флешмоб в поддержку гимнасток Авериных

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и движение Putin Team начали флешмоб в поддержку российских гимнасток Дины и Арины Авериных.

По словам инициаторов, для участия в акции необходимо подписаться на аккаунт сестер в Instagram, написать им в комментариях слова поддержки и поделиться фото или видео с хештегом #ДинаТыНашеЗолото.

Ранее в этот день Дина Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием. По ее мнению, арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Сама Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная Олимпийского комитета России (ОКР) несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой израильтянка Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.