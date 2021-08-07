СМИ сообщили о госпитализации мэра Антальи

Мэра турецкого курортного города Анталья Мухиттина Бёджека госпитализировали. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, издание Sabah.

По данным газеты, его доставили в городскую больницу Средиземноморского университета (Университета Акдениз) и поместили в отдельную палату.

Как уточняет Sabah, информации о заболевании Бёджека не поступало.

В августе 2020 года мэр Антальи заразился коронавирусом. Он призывал граждан носить медицинские маски в общественных местах, а также соблюдать правила гигиены и социальной дистанции. Бёджек также некоторое время проходил лечение в отделении интенсивной терапии.

При этом 3 декабря того же года он сообщил о выписке.

«После нескольких месяцев расставания я <...> счастлив вернуться домой. Я вас всех очень люблю. Мы сильны вместе», — написал мэр в Twitter.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в стране на 7 августа выявлен 5 870 741 случай COVID-19, скончались 51 976 человек, выздоровели 5 491 762 пациента.

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