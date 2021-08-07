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В результате взрыва в армянском городе Гюмри погибли два человека

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Взрыв произошел в одном из дворов города Гюмри в Армении, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает агентство Арменпресс со ссылкой на прокуратуру Ширакской области.

«Произошел взрыв, погибли молодые супруги. По предварительной информации, муж — военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сказал прокурор Ширакской области Гурген Григорян.

Он уточнил, что звонок о том, что во дворе дома № 70 на улице Алавердяна произошел взрыв, поступил в Кумайринский отдел полиции Гюмри около 15:40 (14:30 мск). После чего в район происшествия прибыли сотрудники полиции.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам ч. 110 и ч. 104 УК Армении («Самоубийство» и «Убийство»).

Полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.

Ранее, 25 июля, в поселке Жарковский Тверской области мужчина погиб в результате срабатывания взрывного устройства, которое, по предварительным данным, сработало на приусадебном участке. Отмечалось, что на месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые устанавливали обстоятельства происшествия.

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