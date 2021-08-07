Валуев рассказал об ожиданиях от турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что ожидает от турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» интересных и захватывающих боев.

«В целом бои обещают быть интересными, захватывающими. Причем в самых невообразимых комбинациях рождаются как раз самые яркие, эмоциональные поединки», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее в этот же день боец «Большой папа» Денис Вильданов пообещал «расколотить» голову своему сопернику бойцу Брюсу Хлебникову. Тот, в свою очередь, пожелал Вильданову «дожить до второго раунда».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.