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В Госдуме прокомментировали призыв увеличить рабочую неделю в России

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Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев сообщил, что предложение об увеличении рабочей недели нецелесообразно.

Таким образом он прокомментировал призыв зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева.

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«Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — сказал он в беседе с RT в субботу, 7 августа.

По словам депутата, соответствующее предложение «нецелесообразно».

Вместе с тем Терентьев уточнил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». Он подчеркнул, что не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ.

Ранее, 5 августа, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Известиям» сообщил, что вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней активно обсуждается с участием профсоюзов. Однако важно при этом сохранить заработную плату на том же уровне, уточнил Шмаков.

Вместе с тем 28 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил, что министерство не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его словам, «своего рода альтернативой» может являться возможность удаленной работы, а также режим фриланса. При этом глава Минтруда России заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит.

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