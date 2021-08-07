Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили о завершении выступлений на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заявила, что Олимпийские игры в Токио стали для нее последними в карьере. Об этом 7 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

«Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада», — сказала спортсменка.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам групповых соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), третье место заняла Украина (190,3018).

Также о последней Олимпиаде в карьере заявила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и трехкратная победительница Игр Александра Пацкевич.

«До следующих Олимпийских игр еще три года, мы не железные, на самом деле мы очень ранимые девушки. Очень хочется отдохнуть», — сказала Ромашина.

Ранее в этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. С победой россиянок поздравил президент России Владимир Путин.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В составе российской команды 333 спортсмена.