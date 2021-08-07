Прямой эфир
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября
Спорт
Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио
Мир
Литва приветствовала решение Ирака приостановить авиарейсы в Белоруссию
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Общество
Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города
Спорт
Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на ОИ в Токио
Общество
Москвичей предупредили о ливнях с грозами 7 августа
Мир
В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
Спорт
Борец Садулаев станет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия ОИ
Сюжет:

Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили о завершении выступлений на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заявила, что Олимпийские игры в Токио стали для нее последними в карьере. Об этом 7 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

«Ехал в Токио за золотом, но так получилось, что не получилось»
Бронзовый призер Олимпиады Нияз Ильясов — о предвзятом судействе и причинах малого количества медалей у дзюдоистов

«Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада», — сказала спортсменка.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам групповых соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), третье место заняла Украина (190,3018).

Также о последней Олимпиаде в карьере заявила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и трехкратная победительница Игр Александра Пацкевич.

«До следующих Олимпийских игр еще три года, мы не железные, на самом деле мы очень ранимые девушки. Очень хочется отдохнуть», — сказала Ромашина.

Ранее в этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. С победой россиянок поздравил президент России Владимир Путин.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021