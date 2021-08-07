Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутации штамма

Третья волна COVID-19 более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма коронавируса, заявил в субботу, 7 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что «дельта»-штамм, как известно, более контагиозен и при заражении сокращается инкубационный период и время развития тяжелых осложнений.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», — сказал он в ходе рабочей поездки в Астрахань.

Мурашко призвал россиян обращаться к врачам сразу при появлении симптомов и начинать противовирусную терапию.

30 июля в центре «Вектор» оценили вероятность распространения в России штамма коронавируса «гамма».

По словам директора центра Рината Максютова, распространение «гамма»-варианта маловероятно по той причине, что вариант «дельта», который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически всё разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать.

Тогда же глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что в дополнение к уже существующим штаммам коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» появятся новые особо опасные варианты.

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