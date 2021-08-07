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В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
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В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат

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Алмаз ювелирного качества массой 342,92 карата добыт в ЮАР на знаменитой шахте «Куллинан» на северо-востоке страны. Об этом на своем сайте сообщила собственник шахты компания Petra Diamonds.

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«Белый камень имеет исключительное качество и высочайшую чистоту», — отметили в компании, опубликовав фото алмаза. Камень, как предполагается, продадут в ходе сентябрьского аукциона.

На шахте «Куллинан» обнаружили знаменитый алмаз Куллинан весом 3106 карат, ограненного в 530-каратный бриллиант «Большая звезда Африки». Там же был добыт алмаз «Вторая звезда Африки» весом 317 карат.

Эти камни стали двумя самыми крупными в короне Британской империи.

В июне стало известно, что элитные алмазы подорожали в условиях ограниченного предложения и высокого спроса на бриллианты в США и Китае. На последнем закрытом аукционе международной корпорации De Beers цена этих драгоценных камней повышалась на 10% по сравнению с уровнем прошлых распродаж.

Тогда же сообщалось, что De Beers подняла цены на необработанные алмазы крупнее 2 карат примерно на 10%. В этом году компания уже продала алмазного сырья более чем на $1,6 млрд, что стало максимумом с 2018 года.

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