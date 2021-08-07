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Минздрав Кубани рассказал о состоянии госпитализированных с поезда детей

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Госпитализированные с поезда Мурманск–Адлер с подозрением на кишечную инфекцию 20 детей в настоящий момент находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Кубани.

«С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 несовершеннолетних. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС в субботу, 7 августа.

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В минздраве уточнили, что дети передвигались в составе двух организованных групп, всего порядка 250 человек. При этом остальные ребята продолжили следование до станции назначения.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю рассказали, что за состоянием детей будут наблюдать сотрудники детских лагерей.

«Проводится эпидрасследование, взяты пробы для лабораторных исследований. Остальные дети следуют в оздоровительные учреждения Туапсинского района, где за ними продолжат наблюдение», — добавили в пресс-службе.

О том, что 20 детей из поезда Мурманск –Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Кроме того, симптомы кишечной инфекции проявились еще у 15 детей, однако после медосмотра ребята продолжили путь.

В тот же день пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отметила, что по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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