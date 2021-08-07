Врачебную амбулаторию ремонтируют в селе Волково Амурской области

В селе Волково Благовещенского района Амурской области ремонтируют врачебную амбулаторию. Работы на объекте начались в июле, завершить ремонт подрядчик должен в декабре.

В двухэтажном здании 1977 года постройки рабочие проведут замену сантехники, оконных и дверных блоков, отремонтируют, утеплят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации. После завершения работ руководство учреждения планирует открыть на базе учреждения в том числе 20 паллиативных коек, пишет asn24.ru.

В общей сложности капитальный ремонт продолжается в 34 объектах здравоохранения Амурской области. До конца года завершатся работы в трех детских поликлиниках — в Зее, Райчихинске и Благовещенске. В сентябре стартует реконструкция взрослой поликлиники № 2 в Благовещенске и медучреждения в Тамбовке. В Поярково начнется строительство новой поликлиники.