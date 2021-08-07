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Москвичей предупредили о ливнях с грозами 7 августа

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Московский главк МЧС России выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в городе в субботу, 7 августа. Так, по данным синоптиков, в столице до конца дня ожидается ливневой дождь и гроза, сопровождаемая усилением ветра порывами до 17 м/с.

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Спасатели рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В ведомстве напомнили, что во время грозы резко ухудшается видимость на дороге, что может привести к ДТП. В связи с этим водителей призвали избегать резких маневров, а также не парковать свои транспортные средства вблизи деревьев.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями ˂…˃ не оставляйте детей без присмотра», — подчеркнули в пресс-службе столичного главка МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидаются грозы. Днем в столице будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха окажется в пределах +27...+29 градусов.

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