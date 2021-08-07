В Техасе переполнен центр временного содержания мигрантов

В Техасе переполнен центр мигрантов, людям не хватает места, приходится спать на полу, укрываться фольгой. Сейчас под стражей более 5,3 тысяч человек, за сутки задержаны 800 детей. В одном боксе находятся до 60 нелегалов, это в 5 раз выше нормы во время пандемии, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, за месяц число мигрантов выросло на 12% и достигло 210 тыс. В Белом доме считают, что такой рост вызван бедностью и изменением климата в Центральной Америке. Есть риск заражения COVID-19, если всех нелегалов выпустят.

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