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Экс-депутат рады предрек раздел Украины

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Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев сообщил, что при помощи праворадикальных организаций готовится новое гражданское противостояние и последующий раздел страны.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас (Украину. — Ред.) готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут «правым полем», и это будет происходить в Киеве, а не в Донбассе», — сказал он в пятницу, 6 августа, в эфире телеканала «Наш».

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Мураев уточнил, что на Украине в настоящий момент происходит мобилизация праворадикальных организаций, которые могут начать провокации уже этой осенью. По его словам, их финансирование происходит через международный фонд «Возрождение» при участии экс-президента Украины Петра Порошенко.

Бывший депутат предположил, что в случае глобального противостояния территория страны будет разделена между Венгрией, Польшей, Румынией и Россией. При этом он подчеркнул, что от Украины в таком случае останется небольшой кусок.

Однако, по мнению политолога Юрия Светова, странам Запада, покровительствующим Украине, невыгоден ее «развал». Эксперт Александр Дудчак, в свою очередь, добавил, что Украина и так разделена, а «международный капитал» выдавливает из нее все ресурсы.

До этого, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию. В то же время он попросил жителей региона, считающих себя украинцами, не покидать его территорию, так как эта «земля всё равно будет деоккупирована в любом случае».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобными заявлениями украинский лидер кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

На следующий день уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

Российский депутат Константин Затулин такой подход назвал антирусским курсом, который может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.

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