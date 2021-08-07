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В пресс-центре МИЦ «Известия» чемпионы по фехтованию подведут итоги Олимпиады

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9 августа в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция сборной России по фехтованию, посвященная результатам Олимпийских игр в Токио — 2020.

О победах, соревнованиях в условиях пандемии, жизни в Олимпийской деревне и планах на будущее расскажут:

— Ильгар Мамедов, первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион;

— Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве;

— София Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года;

— Ольга Никитина, олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве;

— Дмитрий Глотов, старший тренер сборной России по фехтованию на саблях;

— Дмитрий Шевченко, старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион в командном первенстве.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях по фехтованию разыгрывалось 12 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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