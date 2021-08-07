В Госдуме оценили судейство гимнасток на ОИ в Токио

Ошибки встречаются как у спортсменов, так и у судей. Об этом 7 августа заявила депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со «Спорт-Экспрессом».

По ее словам, надо посмотреть на то, какие слабости могли быть у российских гимнасток.

«Очень ведь тяжело при пустых трибунах выдавать какие-то эмоции. Трагедии не случилось. Больно, но это не конец», — поделилась бывшая фигуристка мнением.

Как добавила Роднина, российских гимнасток надо поблагодарить за замечательную работу и поддержать их в сложившейся ситуации.

«Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», — заключила депутат.

Ранее в этот день россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка уступила представительнице Израиля Линой Ашрам.

В ходе соревнований сборная Олимпийского комитета России (ОКР) несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко раскритиковала судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Она отметила, что судьи не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Также в этот день россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова вышли в финал турнира Игр в Токио по художественной гимнастике в командном разряде.

Финальный этап командных соревнований пройдет 8 августа, что совпадает с последним днем Олимпиады.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.