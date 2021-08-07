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Дороги Хасанского района отремонтировали в Приморье

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На ряде участков основной трассы Хасанского района Приморского края завершились ремонтные работы. Очевидцы сообщают, что дорога выровнена и на ней уложен свежий асфальт.

В летний сезон эта магистраль пользуется популярностью. Теперь жители Приморья, а также гости из соседних регионов, приезжающие отдохнуть на живописные пляжи, могут добраться до самого южного дальневосточного побережья быстрее, отмечает Vostokmedia.

В Приморском крае в следующем году начнут строительство еще шести мостов на трассе Артем–Находка. На работы направят 1,2 млрд рублей. В 2020 году дорожники сделали огромный рывок в ремонте трассы Артем–Находка. Там провели капитальный ремонт, возвели несколько мостов.

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