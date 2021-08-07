Боец Брюс Хлебников оценил угрозы «Большого папы»

Звезда силового экстрима Брюс Хлебников отреагировал на слова бойца «Большого папы» Дениса Вильданова, пригрозившего во время боксерского поединка «расколотить» ему голову. Об этом 7 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

В комментарии спортсмен поинтересовался, что происходит с Вильдановым и почему он злой.

«Я слышал, что большие и сильные люди — они обычно добрые. А вы какой-то злой, агрессивный. Вы же таким не были, что с вами сучилось?» — спросил Хлебников.

Он пожелал будущему сопернику «дожить до второго раунда».

«И тренеру своему скажи, чтобы он сбавил, а то у тебя походу температура поднимается и ты такие вещи чудесные говоришь», — заключил боец.

Ранее в этот же день Вильданов пообещал «расколотить» голову бойцу Брюсу Хлебникову.

4 августа Хлебников рассказал, что ожидает равноправного боя с соперником. Спортсмен также отметил, что хочет отправить его в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Вильданов же 3 августа заявил, что намерен в первом раунде нокаутировать Хлебникова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.