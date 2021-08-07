Прямой эфир
Спорт
Российские синхронистки в шестой раз победили в групповых соревнованиях на ОИ
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Спорт
Дина Аверина заявила о несправедливом судействе после проигрыша на ОИ
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
Общество
Певица МакSим полностью пришла в себя
Мир
Литва заплатит по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину
Спорт
Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд взяла золото Игр
Общество
В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара
Мир
Экс-боец ММА Фэирлэмб признал вину по делу о штурме Капитолия

Боец Брюс Хлебников оценил угрозы «Большого папы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда силового экстрима Брюс Хлебников отреагировал на слова бойца «Большого папы» Дениса Вильданова, пригрозившего во время боксерского поединка «расколотить» ему голову. Об этом 7 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Волков боится тяжелого удара»
Французский боец Сирил Ган — о слабостях российского соперника, карьере в UFC и рекордах по продажам мебели

В комментарии спортсмен поинтересовался, что происходит с Вильдановым и почему он злой.

«Я слышал, что большие и сильные люди — они обычно добрые. А вы какой-то злой, агрессивный. Вы же таким не были, что с вами сучилось?» — спросил Хлебников.

Он пожелал будущему сопернику «дожить до второго раунда».

«И тренеру своему скажи, чтобы он сбавил, а то у тебя походу температура поднимается и ты такие вещи чудесные говоришь», — заключил боец.

Ранее в этот же день Вильданов пообещал «расколотить» голову бойцу Брюсу Хлебникову.

4 августа Хлебников рассказал, что ожидает равноправного боя с соперником. Спортсмен также отметил, что хочет отправить его в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Вильданов же 3 августа заявил, что намерен в первом раунде нокаутировать Хлебникова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021