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Стало известно о распространившем COVID-19 среди 1,5 тыс. человек россиянине

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Один человек в России распространил COVID-19 среди 1,5 тыс. человек, это стало максимальным случаем суперраспространения в стране. Об этом 7 августа рассказал глава филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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Регион, где произошло высокое распространение и суперзаражение, специалист не назвал. По его словам, по статистике один пациент при наличии стандартного коронавируса заражает 2–3 человек, при штамме «Дельта» — от 5 до 6, однако суперраспространитель может заразить гораздо больше.

«Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Семенов, если человек не соблюдает дистанцию, не носит маску, идет в переполненный транспорт и начинает на работе со всеми здороваться, то может заразить «огромное количество людей».

Семенов добавил, что доля суперраспространителей в некоторых регионах может достигать 80%. От заболевшего могут заразиться как непривитые, так и привитые или ранее не болевшие граждане, отмечает «Газета.ру».

В марте специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с высоким индексом массы тела и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса.

Именно полные и пожилые выделяют большее количество воздуха, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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