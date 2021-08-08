В постели с Делоном: главные культурные события недели

В Театр имени Вахтангова можно будет ходить по пушкинской карте. На кинофестивале «Реалист» премирован фильм, снятый на мобильный телефон. Новая картина о пандемии стартует 12 августа. А папарацци уступили место стрингерам. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства .

С Пушкиным в театр

Список мероприятий, на которые открыт доступ по «Пушкинской карте», станет известен уже в середине августа . Сама карта заработает с 1 сентября. Об этом «Известиям» сообщили в Минкультуры. Для участия в программе каждое учреждение должно подать заявку на конкретные спектакли, выставки и концерты, затем они пройдут рассмотрение экспертного совета ведомства . При этом чиновники рекомендуют делать акцент на классическое и патриотическое искусство.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что его коллектив отправил на модерацию четыре спектакля: «Евгений Онегин», «Дядя Ваня», «Маскарад» и «Ветер шумит в тополях» .

— Как нам объяснили, если из всех театров и музеев взять слишком много контента, сайт не сразу их «переварит», — пояснил «Известиям» Кирилл Крок. — Такие масштабные проекты, которые охватывают всю страну, не бывают сразу технически гладкими. И в первый год работы «Пушкинской карты» наверняка будут выявлены какие-то недочеты системы.

В постели с Делоном_4 Сцена из спектакля «Ветер шумит в тополях» Фото: Театр имени Вахтангова

В Союзе частных музеев и коллекционеров сообщили, что направили в Министерство культуры список из 24 музеев .

— Во всех предложенных нами музеях есть онлайн-кассы и ведется экскурсионная деятельность, поэтому они могут участвовать в программе хоть с завтрашнего дня, — пояснил президент союза Семен Жильцов.

На момент запуска программы обладателям пушкинской карты будут доступны мероприятия более 800 организаций культуры, их количество планируется увеличивать от месяца к месяцу. В Минкультуры рассказали, что из федеральных госучреждений точно будут в программе с первых же дней ее функционирования Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, Исторический музей, музей-заповедник «Прохоровское поле» и Русский музей.

В рамках программы «Пушкинская карта» граждане страны в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Номинал карты — 3000 рублей .

Кино о подвиге

В Сети появился трейлер фильма «Летчик», выход которого в прокат намечен на ноябрь, к 80-летию битвы за Москву . Сценарист, режиссер и продюсер картины Ренат Давлетьяров в беседе с «Известиями» признался, что зритель предпочитает комедии и мелодрамы, но сам он делает ставку на кино о подвиге. По его словам, у героя картины, которого сыграл Петр Федоров, несколько прототипов, но главный — Алексей Маресьев. В результате ранения летчику ампутировали обе ноги, но он вернулся в боевую авиацию на протезах . Его история, отметил Давлетьяров, словно вела создателей фильма.

В постели с Делоном_1 Кадр из фильма «Летчик» Фото: Централ Партнершип

— При выборе натуры с нами произошла мистическая вещь, — рассказал он. — Мы искали деревню, расположенную на холмах. И нашли ее в четырех сотнях километров от Москвы. Пустая деревня Рабежа, 70 дворов, все заброшены. Мы уже сели в машину, чтобы возвращаться в Москву, и я в компьютере набрал название деревни. Странное какое-то, подумал. И оказалось, что Алексей Маресьев упал на самолете в 3 км от этого места . Там установлен обелиск. И это не единственное совпадение.

По мнению режиссёра, для кинематографистов нет драматичнее истории, чем Великая Отечественная, поскольку кино — не туманный месседж, а исследование судьбы человека в момент, когда он находится на грани жизни и смерти. Еще лет сто можно снимать о том, как люди вообще выжили в той мясорубке, как сражались со злейшим врагом и победили, резюмировал он.

Эгоистично и агрессивно

В Нижнем Новгороде назвали победителей III Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. В конкурсе участвовало 43 проекта из 16 стран, в том числе 18 российских . Лучшим веб-сериалом была признана комедия «Дочь коммуниста» (Канада) — о девушке, отстаивающей коммунистические идеалы в канадской провинции 1989 года.

Впервые в истории фестиваля была вручена награда в номинации «Лучший российский веб-сериал» , что выглядело справедливым: по разнообразию и качеству наша продукция не только не уступила, но и в ряде позиций превзошла зарубежную. Награду получил фильм «П. С., или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» — мокьюментари, созданный исключительно с использованием мобильного телефона и прилагающихся к нему аксессуаров.

В постели с Делоном_2 Кадр из сериала «Дочь коммуниста» Фото: пресс-служба Realist Web Fest

По словам основателя фестиваля Антона Калинкина, веб-сериалы уже стали неотъемлемой частью медиапространства и нашей киноиндустрии.

— На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент, — уточнил он в беседе с «Известиями». — Кроме того, интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях — российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров.

На питчинге веб-сериалов, прошедшем в рамках фестиваля, грантов по 500 тыс. рублей удостоились документально-игровой проект о фанатах киберспорта «Мишка на сервере», представленный Кириллом Алехиным, и фэнтези «Ребут» от Владимира Болгова и Велимира Русакова — о приключениях молодой пары в постапокалипсисе 2121 года . Все они в киномире люди известные. А молодым претендентам Антон Калинкин посоветовал пробовать дальше и помнить, что заниматься веб-сериалами надо «без друзей» — этот эгоистичный и агрессивный продукт в коллективном творчестве не рождается.

Сладкая жизнь

В Большой арке — монументальном строении парижского пригорода Дефанс — открылась выставка «Папарацци от а до я», посвященная прославленному французскому фотографу Даниэлю Анжели , которого называют королем папарацци. Он представлен своими гламурными работами. В числе его героев — Эдит Пиаф, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Марлон Брандо, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Джон Леннон, Мик Джаггер, ведущие политики и деятели большого бизнеса.

По словам фотографа, папарацци наиболее активно работали в эпоху между гламуром и скандалом, запечатленную в феллиниевских фильмах и прежде всего в «Сладкой жизни», там впервые появилось слово «папарацци».

Фото: Даниэль Анжели Брижит Бардо, 1974 год

— Тогда нас это ремесло хорошо кормило. Телеобъективы позволяли на расстоянии 80 м снимать наших героев, они ничего не подозревали , — рассказал Анжели «Известиям». — К нам в основном относились с презрением, но пользовались нашими услугами.

Многие из звезд, за которыми фотограф в молодости охотился, со временем стали его друзьями, в том числе Жерар Депардьё и Ален Делон. Сегодня профессия папарацци умирает, считает Даниэль Анжели. Что бы ни случилось в любой точке земного шара, всегда рядом окажется человек, который зафиксирует событие на телефон . Уже устраивают выставки фотографий, снятых на мобильный, а режиссер Клод Лелуш даже сделал целый фильм. Качество таких снимков стремительно улучшается, и скоро классические фотоаппараты будут не нужны , подвел итог мастер горячих кадров.

Приказано выжить

Презентация одного из самых ожидаемых проектов сезона — сериала «Выжившие» от продюсера и режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия») — прошла в Нижнем Новгороде . Фильм снят в формате «Вселенной» — помимо основного сериала будет еще восемь веб-сериалов, посвященных судьбам героев.

— Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, — поделился с «Известиями» Борис Хлебников. — Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и, как только началась пандемия, была мысль, что надо корректироваться в сторону происходящего, но решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Тем не менее авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили.

В постели с Делоном_3 Кадр из сериала «Выжившие» Фото: Лук-Фильм

Согласно синопсису, группа выживших в пандемии пытается выбраться из города, охваченного хаосом и паникой . Несовместимые ни при каких обстоятельствах, кроме апокалипсиса, наемник, учительница, санитар, зек, врач, «бандос», «шизик» и девочка пробираются по выжженному пространству среди остатков обезумевшего человечества. Они везут с собой Спящую. Только в ней, заснувшей самой первой из выживших, как в капсуле, отправленной в будущее, остались любовь, вера и надежда .

За режиссуру всех серий отвечает Андрей Прошкин. В главных ролях снялись Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Сергей Бондарчук. В веб-версии сыграли Егор Корешков, Наталья Бордо, Мария Васильева. Премьера проекта — уже 12 августа.