Прямой эфир
Спорт
Дина Аверина взяла серебро ОИ в многоборье по художественной гимнастике
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
Общество
Певица МакSим полностью пришла в себя
Мир
Литва заплатит по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину
Спорт
Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд взяла золото Игр
Общество
В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара
Мир
Экс-боец ММА Фэирлэмб признал вину по делу о штурме Капитолия
Общество
Под Иркутском 366 населенных пунктов задымлены из-за лесных пожаров
Спорт
Российские «художницы» вышли в финал Олимпийских игр

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Новом Уренгое

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Под давлением: число взрывов газовых баллонов в РФ выросло в шесть раз
Такие ЧП происходят в четыре раза чаще, чем аварии с бытовым газом в квартирах

«В квартире жилого дома, расположенной на 3-м этаже по адресу: ул. Молодежная, 7г, произошел хлопок бытового газа», — отметили в ведомстве.

В результате произошедшего была частично разрушена стена в одной из квартир и обшивка в подъезде. По предварительным данным, во время хлопка никто не пострадал.

В МЧС добавили, что жители одного из подъездов дома эвакуированы, пишет ТАСС.

Как сообщает региональный информационный портал «Ямал Медиа», на месте происшествия после хлопка начался пожар. По словам очевидцев, от взрыва вылетели окна из квартиры на втором этаже.

28 июля в пятиэтажном доме в Барнауле произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021