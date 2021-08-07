Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Новом Уренгое

Хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В квартире жилого дома, расположенной на 3-м этаже по адресу: ул. Молодежная, 7г, произошел хлопок бытового газа», — отметили в ведомстве.

В результате произошедшего была частично разрушена стена в одной из квартир и обшивка в подъезде. По предварительным данным, во время хлопка никто не пострадал.

В МЧС добавили, что жители одного из подъездов дома эвакуированы, пишет ТАСС.

Как сообщает региональный информационный портал «Ямал Медиа», на месте происшествия после хлопка начался пожар. По словам очевидцев, от взрыва вылетели окна из квартиры на втором этаже.

28 июля в пятиэтажном доме в Барнауле произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования.