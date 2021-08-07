Эксперты оценили прогноз экс-депутата рады о разделе Украины

Странам Запада, покровительствующим Украине, невыгоден ее «развал», заявил 7 августа политолог Юрий Светов в беседе с RT.

«Внешним управленцам страны совершенно невыгоден развал Украины, разделение ее на части, потому что тем самым они потеряют такой центр напряжения в Европе, на который они весьма активно нажимают там, где им нужно», — указал он.

Эксперт Александр Дудчак добавил, что Украина и так разделена, а «международный капитал» выдавливает из нее все ресурсы. Как он отметил, власти в Киеве способствуют распаду страны.

Накануне бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.

По его словам, в стране группируются радикально настроенные граждане, которых могут использовать для «раскачки ситуации» и провокаций в Киеве ближайшей осенью, пишет «Газета.ру».

Бывший нардеп утверждает, что к этому причастны международный фонд «Возрождение» и экс-президент Украины Петр Порошенко. Действующий лидер страны Владимир Зеленский не понимает, что происходит в стране, из-за своего «детского мышления», уверен Мураев.

5 августа Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию. В то же время он попросил жителей региона, считающих себя украинцами, не покидать его территорию, так как эта «земля всё равно будет деоккупирована в любом случае».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобными заявлениями украинский лидер кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

На следующий день уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

Российский депутат Константин Затулин такой подход назвал антирусским курсом, который может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.