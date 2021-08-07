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Прокурорскую проверку начали в якутском селе Бясь-Кюель

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Прокурор Горного района Якутии даcт оценку исполнения законодательства о защите населений и территорий от лесных пожаров, в том числе достаточности привлеченных сил и средств, своевременности мер, принятых уполномоченными органами. С этой целью он выехал в село Бясь-Кюель.

Лесной пожар вплотную приблизился к населенному пункту, передает ИА SakhaNews. Сейчас там в результате переброса верхового пожара огнем повреждено 15 жилых домов и хозяйственные постройки(данные уточняются). Население эвакуировано, всего в селе проживает 600 человек.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает ИА YakutiaMedia.

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