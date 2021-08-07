Путин рассказал о планах по развитию малой авиации в России

Путин рассказал о планах по развитию малой авиации в России

2021-08-07 11:59:06

2021-08-07 11:59:06

2021-08-07 11:59:06

2021-08-07 11:59:06

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