Режим ЧС ввели в Иркутске из-за подтоплений

Режим чрезвычайно ситуации ввели на части территорий Иркутска. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод и Ангары. Подтоплены не только садоводческие участки в разных районах города, но и частные дома.

В связи с повышенным сбросом есть угроза подтопления и прибрежных территорий в Иркутске. В готовность приведены все силы и средства. Это свыше 900 человек и 300 единиц техники. Развернуты пункты временного размещения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. Ведется круглосуточный мониторинг уровня рек.

Напомним, в Верхнебуреинский район Хабаровского края очередная волна паводка пришла раньше ожидаемого срока. 2 августа власти частично эвакуировали село Усть-Ургал. Как только вода в реке Бурея начала подниматься, в пункт временного размещения перевезли 23 человека. Кроме того, возобновлены работы по ликвидации последствий паводка в месте паромной переправы к поселкам Шахтинский и Софийск.