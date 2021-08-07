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Боксер Кудухов рассказал о планах на бой против Джонса

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Российский боксер-профессионал Виталий Кудухов рассказал о планах на бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонсом из Панамы. Соперники встретятся на ринге в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Самое главное в бою с таким соперником, как Гильермо, — сделать так, чтобы ему было очень-очень неудобно. Чтобы он испытывал дискомфорт», — цитирует его РЕН ТВ.

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По словам Кудухова, Джонс является таким боксером, который, почувствовав «запах крови», может переломить исход поединка. Именно поэтому, по словам россиянина, необходимо всё время контролировать ход боя и создавать такому сопернику максимальное неудобство.

5 августа спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Тогда Джонс нанес Лебедеву удар, после которого у россиянина на глазу появилась гематома с серьезным рассечением. После этого стали появляться слухи о том, что американец использовал перчатки, сшитые из особенной грубой пористой кожи, поясняет РЕН ТВ.

Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 13 августа. На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

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