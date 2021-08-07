Боец Вильданов пообещал «расколотить» голову Хлебникову

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов пообещал «расколотить» голову бойцу Брюсу Хлебникову, с которым они встретятся на ринге в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подготовка — офигенно. Брюс, за то, что я так устаю, я тебе всю башку расколочу», — говорит Вильданов на видео после тренировки, опубликованном 7 августа на странице спортсмена в Instagram.

4 августа Хлебников рассказал, что ожидает равноправного боя с Вильдановым. Спортсмен также отметил, что у него есть желание отправить соперника в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Вильданов же 3 августа заявил, что намерен в первом раунде нокаутировать Хлебникова.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов, на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.