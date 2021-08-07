В России за сутки выявили 22 320 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904) и Подмосковье (1455).

За сутки полностью выздоровели 19 485 человек, зарегистрировано 793 летальных исхода.

Всего с начала распространения коронавируса в России общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 6 424 884. От последствий заболевания скончались 164 094 человека, полностью выздоровели 5 739 838 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что значительная часть заболевших COVID-19 переняли болезнь от родственников. По ее словам, это обусловлено отсутствием в семьях иммунитета к коронавирусу. Попова выразила уверенность, что «если б семья была привита, распространения бы не было», в связи с чем призвала вакцинироваться всех, кто еще не получил прививку.

По данным Минздрава РФ, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% в стране можно за несколько месяцев.

5 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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