В Якутии лесной пожар подобрался еще к одному поселку

Лесной пожар в Якутии подобрался к поселку Сангар в Кобяйском районе, эвакуация жителей пока не проводилась. Об этом 7 августа сообщает оперштаб республики.

Огонь бушует в 4 км от поселения. Специалисты принимают меры по тушению и усилению минерализованной полосы.

Ранее возгорание подошло к селу Бясь-Кюель, жителям 6 августа было предложено эвакуироваться ввиду опасности. На следующий день из-за порывистого ветра верховой пожар перекинулся на постройки, граждан попросили покинуть территорию села. К тушению привлечены более 200 человек и 15 единиц техники, в том числе вертолет с водосливным устройством.

Тема лесных пожаров и других ЧС обсуждалась накануне на совещании у президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. Также он поручил все спорные вопросы о помощи пострадавшим решать в пользу граждан.

Как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, с начала пожароопасного периода возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Пройденная за этот период огнем площадь составила 6 млн га.

По состоянию на 5 августа в Якутии было ликвидировано шесть природных пожаров площадью свыше 4 тыс. га. Сообщалось о сложной обстановке в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском и Олекминском районах.

3 августа Минобороны сообщило, что направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.