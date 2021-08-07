Найдено тело мужчины из упавшего в реку авто в Кабардино-Балкарии

Найдено тело мужчины, который находился в автомобиле, упавшем в горную реку в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом в субботу, 7 августа, сообщил руководитель управления МЧС по региону Кантемир Беров.

Накануне стало известно, что автомобиль с двумя пассажирами упал в реку недалеко от государственной границы России. Уточнялось что пассажир-подросток смог выбраться из машины. При этом водитель 1970 года рождения считался пропавшим.

«С наступлением светлого времени суток поиски продолжились. Водителя обнаружил местный житель вдоль русла реки Черек в 7 км от места происшествия», — отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.