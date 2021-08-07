Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 августа

Местами небольшой дождь и грозы ожидаются в Москве в субботу, 7 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет облачная погода с прояснениями. При этом в некоторых местах пройдет небольшой дождь. Температура воздуха окажется в пределах +27...+29 градусов.

Отмечается, что на северо-западе Московской области осадки будут умеренными.

Юго-западный ветер будет иметь скорость от 6 до 11 м/c, давление достигнет уровня 744 мм рт. ст.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +17...+19 градусов, ветер будет южным, скорость 5–10 м/с. Давление составит 745 мм рт. ст.

Ранее, 6 августа, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 7 и 8 августа прогнозируется хорошая погода, местами не исключены небольшие дожди. Она также отметила, что в субботу ожидается +27…+28 градусов, в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки в +30 градусов.