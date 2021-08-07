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Жена летчика Ярошенко назвала оказанную ему медпомощь «разовой акцией»

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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее заключение в американской тюрьме в штате Коннектикут, вновь перестал получать медицинскую помощь. Об этом 7 августа рассказала супруга россиянина Виктория Ярошенко.

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Она отметила, что медицинское обследование Ярошенко в июле оказалось «разовой акцией».

«Больше к Константину никто не приходил, никуда не вызывали. Видимо, это была разовая акция со стороны тюремного начальства», — приводит ее слова ТАСС.

14 июля стало известно, что Ярошенко получил консультацию врача по поводу его здоровья, мужчине назначили лечение. Уточнялось, что заключенный неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. По словам его жены, у него были проблемы с артериальным давлением. Кроме того, он испытывал сильные зубные боли. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали.

Неделей ранее «Известия» писали, что Ярошенко с марта 2021 года не может получить медицинскую помощь. Отмечалось, что в тюрьме «Данбери», где он отбывает срок, остался работать только врач-гинеколог.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Москва отрицает вину россиянина и называет дело сфабрикованным.

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