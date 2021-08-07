Виновный в растрате 2,5 млрд рублей Майкл Калви получил условный срок

Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Заседание проходило в пятницу, 6 августа.

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — огласила приговор судья Анна Сокова.

Также, согласно приговору, Калви не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как будет обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Другим фигурантам дела суд также назначил условные сроки.

Так, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Операционного партнера Калви, француза Филиппа Дельпаля, а также партнера компании Вагана Абгаряна приговорили к 4,5 года, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырем годам. Наименьший условный срок в 3,5 года получил бывший председатель правления банка Алексей Кордичев.

Мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам.

Кроме того, суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Сам Калви счел приговор нечестным, а обвинения — оскорбительными, поскольку у этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших. Он отметил, что после изучения документа решит, станет ли пытаться обжаловать решение суда.

В то же время в компании Baring Vostok назвали приговор безосновательным, а фигурантов дела — невиновными. По версии инвестиционного фонда, единственной стороной, выигравшей от всех операций, оказался банк «Восточный», что «четко подтверждается финансовыми документами, приложенными к материалам дела, и показаниями всех свидетелей». В компании заявили о намерении продолжать поддерживать коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви задержали. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций Первого коллекторского бюро (ПКБ), которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре прошлого года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. При этом суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, а также не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешили пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.